Ein Toter und fünf Verletzte bei Verkehrsunfall im Saarland

(dpa/lrs) - Wie die Polizei mitteilte, wurden die Fahrerin und die Beifahrerin des Busses im Alter von 48 und 51 Jahren ebenso verletzt wie drei in dem Bus beförderte Schulkinder im Alter von 11 bis 14 Jahren.



Der Pkw-Fahrer kam nach Darstellung der Polizei auf der L 147 zwischen Nonnweiler-Primstal und Tholey zu Beginn einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu der schweren Kollision mit dem entgegenkommenden Kleinbus. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Vier von ihnen wurden schwer verletzt; ein Kind konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.