Ein Toter und mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Mainz

Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Bei einem Feuer am Samstagmorgen in einem Anbau ist ein Mensch in Mainz ums Leben gekommen. Drei Bewohner des angrenzenden Hauptgebäudes konnten gerettet werden, sagte ein Feuerwehrsprecher.