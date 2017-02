Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet. Mit zwei weiteren früheren Siegerinnen werde sie ein Medley aus ESC-Gewinnersongs singen: Mit Ruslana, die den Titel 2004 für die Ukraine holte, und mit Conchita (2014 für Österreich).

«Wir werden allerdings nicht die eigenen Siegertitel singen», sagte die Saarländerin Nicole. Sie habe sich den Klassiker «Merci Chérie» von Udo Jürgens aus dem Jahr 1966 ausgesucht. Beim deutschen Vorentscheid ist nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks auch ESC-Gewinnerin Lena (2010) dabei, die neben Tim Bendzko und Florian Silbereisen in der Jury sitzt. Insgesamt fünf Kandidaten bewerben sich in der Show um das Ticket für Kiew, wo das Finale des ESC 2017 am 13. Mai ausgetragen wird.