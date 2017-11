Einbrecher steigen in Haus von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in Püttlingen ein

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Unbekannte Täter sind in das Wohnhaus der saarländischen Ministerpräsidenten Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Püttlingen eingebrochen. Sie stiegen am frühen Mittwochabend über ein aufgebrochenes Fenster ein und durchwühlten mehrere Räume, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstag in Saarbrücken mit.