Elfjähriger Luxemburger bei Spritztour mit Auto auf der A6 gestoppt

(Landstuhl/Kaiserslautern (dpa/lrs)) Ein Elfjähriger ist bei einer Spritztour am Steuer eines Autos in der Pfalz von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten wollten den Jungen am Samstag in Landstuhl kontrollieren, wie ein Polizeisprecher in Kaiserslautern sagte.