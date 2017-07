Elfjähriger von Radfahrer aus Rhein gerettet

Rettungswagen. Foto: Nicolas Armer/Archiv Foto: dpa

(Brey (dpa/lrs)) Ein 64 Jahre alter Radfahrer hat in Brey (Kreis Mayen-Koblenz) einen elfjährigen Jungen aus dem Rhein gerettet. Das Kind war am Donnerstag beim Spielen am Ufer von der Strömung erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.