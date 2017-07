Erdrutsche und Behinderungen im Bahnverkehr nach Unwettern

(dpa/lrs) - Gewitter mit Blitzeinschlägen haben am Donnerstag im Berufsverkehr rund um Mainz für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Erdrutsche blockierten in der Nähe von St. Goarshausen zwischenzeitlich den Straßenverkehr. Zudem wurden mehrere Kanaldeckel ausgespült, wie die Polizei mitteilte.



Zwischen Mainz und Mannheim verursachten nach Angaben der Bahn Gewitter mehrere Signalstörungen. Der IC 2217 von Greifswald nach Stuttgart musste einen Umweg fahren und hatte dadurch Verspätung. Zwischen Oppenheim und Nierstein kam es im Regionalverkehr zu Verspätungen, nachdem ein Blitz in ein Signal eingeschlagen hatte.



Von den Erdrutschen war vor allem die Bundesstraße 274 zwischen Bogel und St. Goarshausen im Rhein-Lahn-Kreis betroffen, aber auch auf umliegenden Kreisstraßen wurde der Verkehr behindert. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. «Die Straßenmeisterei ist dabei, die Behinderungen mit schwerem Gerät zu beseitigen», teilte ein Polizeisprecher mit. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» über das Unwetter in der Region berichtet.



Besonders starke Regenfälle gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in und um Bad Kreuznach. In Sprendlingen in Rheinhessen wurden 28 Liter pro Quadratmeter gemessen. Mehrere Unterführungen und Keller liefen voll, wie die Polizei sagte.



In Trier und Kaiserslautern regnete es dagegen zunächst nicht. «Bei uns ist es trocken, aber man sieht die Wolken anrauschen», sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. «Wir haben zwar ein paar Wolken, es sieht aber nicht nach Gewitterwolken aus», sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen.