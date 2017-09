Ernte in diesem Jahr: So wenig Äpfel wie nie zuvor

Erwartet werde ein Negativrekord, erklärte das Statistische Landesamt in Bad Ems. Die Ernte dürfte mit rund 128.674 Tonnen noch unter der bisher magersten Ernte im Jahr 1981 liegen. Ähnlich schlecht sind die Erwartungen für andere Obstsorten. Auch bei Süß- und Sauerkirschen, Mirabellen, Pflaumen und Zwetschgen dürfte in diesem Jahr nur etwa halb so viel geerntet werden wie im Vorjahr, schätzt das Statistische Landesamt. Die Birnenernte wird nur auf etwa ein Drittel des Vorjahreswerts geschätzt.