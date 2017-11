Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es niederschlagsfrei. Dafür lässt eine Kaltfront in der Nacht zum Dienstag die Temperaturen verbreitet unter den Gefrierpunkt fallen. In den folgenden Nächten droht Bodenfrost. Auf reifglatten Straßen und Brücken ist Vorsicht beim Autofahren geboten. Tagsüber erreichen die Werte am Montag maximal zehn Grad. Dienstag und Mittwoch werden höchstens acht Grad erreicht.