Mit dabei sind unter anderem die Foo Fighters aus den USA und der deutsche Indie-Rapper Casper, wie die Veranstalter am Montag in Frankfurt mitteilten. Auch auf die US-Band «Thirty Seconds To Mars» können sich die Fans freuen. Teil des Spektakels wird auch Schock-Rocker Marilyn Manson sein. Wer es nicht ganz so wild mag, kann sich unter anderem das Duo Milky Chance aus Kassel anhören. Der Vorverkauf beginnt am 1. November.