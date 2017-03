Erster Spargel in Rheinland-Pfalz geerntet

Erster Spargel in Rheinland-Pfalz geerntet. Foto: Arne Dedert Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) In Rheinland-Pfalz hat die Spargelernte begonnen. Wie der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd am Dienstag mitteilte, wurde in einigen Betrieben in der Vorderpfalz, etwa in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis), Neustadt an der Weinstraße sowie in