Es wird kühler und regnerischer an Mosel, Saar und Rhein

Gelochte Bremsscheiben tragen dazu bei, dass die Bremsleistung des Autos auch bei Nässe hoch ist. Foto: Patrick Peul

(Mainz (dpa/lrs)) Der Frühling legt in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine kurze Pause ein. In der Nacht auf Samstag und im Laufe des Tages setzt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vom Freitag örtlich Regen ein.