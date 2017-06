Etwa 6000 Polizisten zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz

Ein Polizist mit Maschinenpistole. Symbol-Foto: Marcel Kusch/dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Rund 6000 Polizisten werden die bundesweit zentrale Einheitsfeier am 3. Oktober in Mainz sichern. Das sagte Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) am Dienstag im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags.