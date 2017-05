Ex-Freund und Freund prügeln sich um Frau: Am Ende solo

(Ludwigshafen) Der Ex-Freund einer 30 Jahre alten Frau hat sich in Ludwigshafen mit ihrem aktuellen Partner geprügelt - und am Ende standen alle solo da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 33-jährige Ex die Frau am Montagnachmittag mit ihrem neuen Freund gesehen.