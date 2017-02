Ex-Hauptschullehrer sollen mehr Geld bekommen

(Mainz (dpa/lrs)) Hunderte ehemalige Hauptschullehrer in Rheinland-Pfalz sollen bald mehr Geld verdienen. Bis zu 600 Lehrer, die eine Wechselprüfung abgelegt hätten, könnten im Mai befördert werden, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwoch in Mainz.