Ex-Nürburgring-Chef Kafitz wieder wegen Untreue vor Gericht

Der ehemalige Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Walter Kafitz. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Das Landgericht Koblenz rollt in Teilen erneut die 2009 spektakulär gescheiterte Privatfinanzierung des Nürburgring-Ausbaus auf. Von heute an geht der Untreue-Prozess gegen Ex-Ring-Chef Walter Kafitz und seinen einstigen Controller in die nächste Runde. Eine neue Beweisaufnahme gibt es allerdings nicht. Laut Gericht werden nur Rechtsfragen diskutiert.