Experten beraten über Verkauf des Flughafens Hahn

Der Schriftzug «frankfurt hahn airport» auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Verkauf ihres Mehrheitsanteils am Flughafen Hahn an die chinesische HNA Airport Group bis Anfang Mai unter Dach und Fach haben. Dafür muss der Landtag dem Deal noch zustimmen. Auf dem Weg zur Entscheidung hören gleich drei Ausschüsse - die für Innen, Haushalt und Recht - heute Experten an.