Expertin bewertet HNA-Pläne am Hahn positiv

Laut der Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler könnte dieser Deal dem Hunsrück neuen Auftrieb geben. Möglicherweise entstünden bei einem Ausbau des Frachtgeschäfts sogar zusätzliche Jobs am Hahn, sagte die Professorin für Betriebswirtschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences der Deutschen Presse-Agentur. Der Käufer HNA sei mit vielen Airlines, mehr als 1250 Flugzeugen und 92 Millionen Passagieren im Jahr 2016 ein sehr großer Player der internationalen Luftfahrt. HNA will den Hahn zusammen mit der ADC GmbH erwerben. Dem Verkauf muss der rheinland-pfälzische Landtag jedoch zustimmen.