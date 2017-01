FC Wacker aus dem Pfälzerwald: Weihnachtsbaumwerfen ins olympische Programm

Der FC Wacker aus Weidenthal im Pfälzerwaldnun sieht die Zeit gekommen, das Spektakel ins olympische Programm aufzunehmen. Es gelte, die Erfolgsgeschichte der neuen Sportart fortzuschreiben, die in ganz Deutschland Tradition geworden sei, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Darin wird auch darauf hingewiesen, dass bei der WM «ein ganz besonderes Doping erlaubt und durchaus auch gewünscht» ist: «Der Genuss von Glühwein sorgt mit dafür, dass die Sportler und Sportlerinnen den Wettkampf lockerer angehen und dadurch auch bessere Leistungen erzielen - oder vielleicht auch nicht.» Bei dem Wettkampf muss eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie ein Speer geworfen, wie ein Hammer geschleudert und über eine Hochsprunglatte gepfeffert werden.

Das IOC konnte den Eingang des Briefs zunächst nicht bestätigen und verwies auf die olympische Charta mit den vielen Aufnahmebedingungen. Dort heißt es etwa, nur Sportarten, die den Anti-Doping-Code angenommen hätten, könnten in das Programm aufgenommen werden.