FDP-Landtagsfraktion auf der Suche nach neuem Vorsitz

Fahnen der FDP wehen vor dem Veranstaltungszentrum. Foto: Daniel Karmann/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Nach dem Rücktritt des FDP-Fraktionsvorsitzenden Thomas Roth haben die Liberalen Gespräche zur Nachfolge aufgenommen. «Er oder sie soll in dieser Woche gewählt werden», sagte ein Fraktionssprecher am Montag in Mainz. Auch der Landesvorsitzende Volker Wissing sei als Mitglied der Fraktion in die Gespräche eingebunden. Medienberichte über mögliche Nachfolger wies der Sprecher als Spekulation zurück.