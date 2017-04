Der jüngere der beiden sei schon seit einigen Wochen in den Fokus der Ermittler geraten. Bei einer geplanten Amphetamin-Lieferung des 28-Jährigen an den 19-Jährigen schlugen die Fahnder dann am Mittwoch zu. Neben dem Amphetamin fanden sie bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Männer unter anderem noch 120 Gramm Amphetamin, zehn Gramm Marihuana sowie ein Gramm Kokain. Außerdem stellten die Beamten ein Einhandmesser, einen Schlagring und eine Schreckschusswaffe sicher.