Eine Garage eines Wohnhauses in Altstrimmg war am Donnerstagmittag in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das über 130 Jahre alte Wohnhaus und den Anbau eines angrenzenden Wohngebäudes über, die Feuerwehren von Liesenich, Strimmig, Blankenrath und Zell konnten aber ein noch weiteres Übergreifen der Flammen auf weitere angrenzende Gebäude verhindern. Das teilte die Polizei Zell mit. Erschwert seien die Löscharbeiten der Feuerwehr durch mehrere gefüllte Gasflaschen, die aus dem Gefahrenbereich geborgen werden mussten. Glücklicherweise seien zwei Bewohnerinnen des Hauses von einem Anwohner aus dem Haus gebracht worden. Der Schaden dürfte bei über 125.000 Euro liegen, so die Polizei.