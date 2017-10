Der 56-Jährige habe das Sportgerät bei einem Umzug am Sonntag von einem Raum in einen anderen tragen wollen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Dabei sei das Laufband zusammengeklappt und der Mann klemmte sich beide Hände ein.



Ohne Hilfe konnte er sich nicht mehr befreien. Die Feuerwehr setzte hydraulisches Gerät ein, um das zusammengeklappte Laufband wieder zu öffnen. Der 56-Jährige kam mit blauen Händen zur Behandlung in ein Krankenhaus.