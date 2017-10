Feuerwehr will Freiwillige mit Vergünstigungen locken

Aktuell gebe es nur noch 51 000 Mitglieder bei den freiwilligen Feuerwehren. Der neue Ausweis im Scheckkartenformat solle die Feuerwehren attraktiver machen, die Besitzer bekämen Vergünstigungen wie freien Eintritt für Veranstaltungen und kommunale Angebote.

Der Ausweis wurde bei der Versammlung des Landesfeuerwehrverbandes am Samstag in Neuwied vorgestellt. Die freiwilligen Feuerwehren haben mit rückläufigen Mitgliederzahlen zu kämpfen. Die Kommunen sollen in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ob sie sich an dem Programm beteiligen und welche Vergünstigungen sie anbieten. Das Land Rheinland-Pfalz zahle die Ausweisrohlinge, sagte Hachemer. Er geht von einem Betrag von etwa 200 000 Euro.

Die Nachwuchsprobleme allein mit dem neuen Ausweis lösen zu können, hält Hachemer aber für unrealistisch. «Wir werden die Entwicklung so nicht aufhalten, sondern nur verlangsamen können», sagte er. Deshalb wollten die Feuerwehren gezielt Bevölkerungsgruppen ansprechen, die bisher unterrepräsentiert sind: Frauen, Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund.

Im Jahr 2016 hatte das Land mit einer Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes versucht, die Bedingungen von Feuerwehrmitgliedern zu verbessern. Hachemer rechnet mit einer weiteren Änderung in den nächsten Jahren, die die Altersgrenze anheben oder auflockern soll. Aktuell scheiden freiwillige Feuerwehrleute mit 63 Jahren aus dem Dienst aus.