Finanzministerium hatte Bedenken gegen Hahn-Käufer

Die Einwände hätten sich auf die Käuferauswahl und den Business-Plan bezogen, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss des Landtags in Mainz. Daraufhin habe das Finanzministerium die Bitte um weitere Informationen geäußert, die das Innenministerium an die Berater weitergab. Sie betonte: «Valide Anhaltspunkte», an der Seriosität des Käufers zu zweifeln, «lagen nicht vor». Die Sicherungsmaßnahmen hätten zudem gegriffen, ein Verkauf ohne Zahlung sei nicht erfolgt.

Der Verkauf an die chinesische SYT war 2016 wegen mutmaßlichen Betrugs gescheitert. Rechnungshofpräsident Klaus Behnke bekräftigte die schweren Vorwürfe gegen das Innenministerium, den Käufer zu wenig geprüft und sich nur auf die Beraterfirma KPMG verlassen zu haben. Zahlen hätten nicht gestimmt und auf Behauptungen beruht, sagte er.

Der Hunsrück-Airport gehört bisher zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen. Rheinland-Pfalz hat seinen Anteil inzwischen an eine Firma verkauft, die zum chinesischen Luftfahrtkonzern HNA gehört.