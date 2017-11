Flüchtiger Abschiebehäftling drohte mit Selbstmordanschlag

Er habe geäußert, «sich vor Abschiebung durch Suizid entziehen und noch mehrere Menschen mit in den Tod nehmen zu wollen», heißt es in einem Beschluss des Amtsgerichts Andernach, aus dem ein Sprecher des Landkreises Mayen-Koblenz am Dienstag zitierte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Der vermutlich aus Marokko stammende Abschiebehäftling war für seine Ausreise auf Basis des Beschlusses des Amtsgerichts in das Abschiebegefängnis in Ingelheim gebracht worden. Dort hatte er am 18. Oktober in seiner Zelle Feuer gelegt und wurde daraufhin wegen Suizidgefahr in die Rheinhessen-Fachklinik nach Alzey gebracht. Der Häftling nutzte ein Fußballspiel im Innenhof der Klinik, um über ein Flachdach zu fliehen. Bewacht wurde er von Sicherheitskräften im Auftrag des Kreises Mayen-Koblenz.