Flughafen Hahn will neue Frachtkunden gewinnen

Eine Flugzeugtreppe auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Hahn (dpa/lrs)) Der defizitäre Flughafen Hahn will seine Bemühungen um neue Frachtkunden intensivieren und sich in den kommenden Monaten verstärkt international präsentieren. Dabei solle unter anderem mit dem 24-Stunden-Betrieb am Hunsrück-Airport, der zentralen Lage und den schlanken Abfertigungsprozessen geworben werden, teilte die Flughafengesellschaft am Samstag mit.