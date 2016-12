Flughafenverband sieht Chancen für Airport Hahn

Deren Kapazitäten reichten aber nicht, um das prognostizierte Passagieraufkommen zu bewältigen. Die kleinen und mittleren Flughäfen wie auch Frankfurt-Hahn, stellten wichtige Verbindungen in attraktive Touristikzentren her. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz will den defizitären Hunsrück-Flughafen verkaufen, drei Bieter sind offiziell noch im Rennen.

Dass es mehrere qualifizierte Interessenten gibt, die weiter auf einen Flugbetrieb setzten, ist für den ADV ein Indiz, dass Bieter diese Chance für den Flughafen sehen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Ich setze darauf, dass diese Angebote mit großer Akribie geprüft werden. Dann wird man im Januar sehen, ob ein Bieter dabei ist, mit dem wir in die abschließenden Verhandlungen gehen können.» Der Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen.