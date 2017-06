Frau fährt mehr als zehn Kilometer als Falschfahrerin auf A8 im Saarland

Der Schriftzug «Polizei» ist an einem Einsatzwagen zu sehen. Foto: Jens Kalaene/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Über eine Strecke von mehr als zehn Kilometern ist eine Falschfahrerin im Saarland auf der A8 unterwegs gewesen. Die 43-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag von einem Zeugen bei Perl gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Saarbrücken.