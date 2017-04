Frau nimmt sich vor Badegästen in Schwimmbad das Leben

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße. Foto: Lukas Schulze/Archiv Foto: dpa

(Landau (dpa)) Vor den Augen zahlreicher Badegäste hat sich eine Frau in einem Freizeitbad im pfälzischen Landau das Leben genommen. 25 Menschen waren dabei in unmittelbarer Nähe, mehrere Hundert Gäste mussten das Bad vorzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Ludwigshafen sagte.