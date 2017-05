Frau schleudert Stöckelschuhe gegen Streifenwagen

Die betrunkene und unter Drogen stehende Frau schleuderte am frühen Samstagmorgen ihre Highheels gegen einen Streifenwagen und beschädigte diesen mit den Stöckelschuhen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten waren zunächst wegen eines vermeintlichen Einbruchs in eine Gaststätte gerufen worden. Es stellte sich heraus, dass dort nicht eingebrochen, sondern noch kräftig gefeiert wurde.

Der Wirt konnte die Fete nicht beenden und bat daher um Hilfe der Polizei. Diese löste das Treiben auf. Während die meisten Gäste dem Folge leisteten, zeigte sich die 21-Jährige erzürnt. Die junge Frau trat, schlug, kniff und bespuckte die Polizisten, zog letztlich aber doch den Kürzeren und musste zur Ausnüchterung mit auf die Wache.