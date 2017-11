Die Frau kam zunächst schwer verletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus. Dort starb sie am Abend. Nach dem Zusammenprall mit der Wand des Wohnhauses schleuderte das Auto der Frau auf einen parkenden Pkw. An beiden Wagen entstand Totalschaden.



Die Unfallursache war am Mittwoch noch unklar.