Frauenministerin: Nicht schweigen bei sexueller Gewalt

Frauenministerin Anne Spiegel. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) hat Frauen aufgefordert, sexuelle Übergriffe nicht zu verschweigen. «Diesen so zu benennen und nicht zu verharmlosen, ist der erste Schritt dahin, dass unsere Gesellschaft diese Angriffe wahrnimmt», erklärte Spiegel am Freitag in Mainz. Sexuelle Belästigung sei kein Kavaliersdelikt und müsse geächtet werden.