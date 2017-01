Fristende für Kaufangebote beim Flughafen Hahn

Ein Einbahnstraßenschild ist vor dem Terminal des Flughafens Hahn zu sehen. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Hahn (dpa)) Der Verkaufspoker um den flügellahmen Hunsrück-Flughafen Hahn geht in die Schlussphase. «Die Bieter haben ihre definitiven Angebote präzisiert», sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz am Mittwoch.