Frost und Glätte: Das Jahresende wird kalt

Zwei Füße auf einer eisglatten Straße. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Auf den stürmischen und böigen Abschluss der Weihnachtsfeiertage folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Kälte: Frost und Glätte werden für die kommenden Tage erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte.