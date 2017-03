Frühlingswetter: Sonnige Aussichten fürs Wochenende

Auf 12 bis 18 Grad soll das Thermometer maximal klettern. Dazu gibt es kaum Wind, lediglich in den Bergen könnte es stürmische Böen geben.



Am Sonntag sinken die Temperaturen etwas auf maximal 9 bis 14 Grad. Der Himmel soll aber größtenteils blau bleiben. Wolken erwarten die Meteorologen nur im Nordwesten und Richtung Süden.



Kommende Woche könnte es T-Shirt-Wetter geben. Am Montag soll sich die Sonne fast im ganzen Land zeigen. Es wird wärmer. Bis zu 20 Grad erwarten die Wetterexperten im Laufe der Woche. Die Nächte allerdings bleiben kühl. In Teilen des Landes sowie in den Mittelgebirgen droht in den nächsten Tagen bei bis zu minus drei Grad noch Bodenfrost.