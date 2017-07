Fünf Autos krachen in Boot: A1 im Landkreis Neunkirchen gesperrt

(Illingen (dpa/lrs)) Fünf Autos sind auf der Autobahn 1 nahe Illingen im Landkreis Neunkirchen in ein Boot gekracht. «Das Boot war von einem Anhänger auf die Fahrbahn gerutscht. Die Autofahrer konnten nicht mehr ausweichen», sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Freitagmorgen in Saarbrücken.