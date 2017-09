Für Menschen ungefährlich, für Tiere oft tödlich: Staupekrankheit in Rheinland-Pfalz

Seit 2009 hörte man nichts von Staupe bei Füchsen. Nun gibt es leider wieder daran erkrankte Füchse. Foto: Patrick Pleul

(Koblenz (dpa/lrs)) Rund ein Jahr nach dem ersten Nachweis der Staupekrankheit in Rheinland-Pfalz breitet sich die Infektion unter Wildtieren im Land weiter aus. Während im vergangenen bei insgesamt drei Tieren die Infektion nachgewiesen wurden, waren es in diesem Jahr bislang schon acht, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte.