Gebäudekomplex in Völklingen brennt  50 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex in Völklingen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, weil sie vermutlich Rauchgase eingeatmet hätten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Saarbrücken. Der Sachschaden dürfte ihm zufolge bei 100 000 Euro oder mehr liegen. Insgesamt 50 Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen müssen, davon einige aus dem betroffenen Komplex selbst und einige aus benachbarten Häusern.



Die Ursache war zunächst noch völlig unklar. Von Mittwoch an werden sich den Angaben zufolge Brandermittler den Ort genau anschauen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über das Feuer berichtet.

Das Feuer sei vermutlich in einer Lagerhalle ausgebrochen, sagte der Polizeisprecher. Das Gebäude, in dem vor allem Papier gelagert wurde, habe daraufhin in Flammen gestanden. Die Halle sei verbunden mit Wohngebäuden, auch ein Laden sei in dem Komplex. Andere Gebäudeteile außer der Halle seien ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Halle müsse möglicherweise abgerissen werden, eine Wand zu einem Wohnbereich habe abgestützt werden müssen.



Im Einsatz waren dem Sprecher zufolge mehr als 100 Rettungskräfte. Sie waren am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr von mehreren Anwohnern alarmiert worden. Der Brandort wurde großräumig abgesperrt. Zeitweise behinderte frierendes Löschwasser die Arbeiten. Zudem hätten sich Glutnester immer wieder entzündet, sagte der Polizeisprecher.