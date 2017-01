Der stellvertretende Verbandsbürgermeister des Landkreises Kusel, Andreas Müller (M), spricht am 06.01.2017 in Lauterecken (Rheinland-Pfalz) mit Mitgliedern der Feuerwehr Lauterecken, während die Polizei mehr als 100 Kilogramm Sprengstoff aus einem Wohnhaus in der Stadt abtransportiert. Im westpfälzischen Lauterecken hat am Freitagmorgen der Abtransport von mehr als 100 Kilogramm Explosivmaterial begonnen. (zu dpa «Explosivmaterial wird abtransportiert - 87 mussten Häuser verlassen» vom 06.01.2017) Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Harald Tittel (dpa)