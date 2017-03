«Der Führerschein ist wichtig, den möchte man machen und wenn man ihn hat, nicht wieder verlieren», sagte Bereichsleiter Michael Krauß der Deutschen Presse-Agentur. Bisher seien 71 Meldungen an die Führerscheinstellen verschickt worden, die Behörden hätten 23 «Gelbe Karten» versandt. Ein Bericht aller Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Innenministeriums in Arbeit.