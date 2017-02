Geldstrafe und Verwarnung: Urteile im Prozess um tödlichen Unfall auf A1 nahe Wittlich gesprochen

Ein 59-Jähriger muss eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 300 Euro zahlen, weil er im Januar 2015 mit hohem Tempo in eine Unfallstelle mit mehreren Fahrzeugen raste und einen 51-Jährigen tötete, wie das Amtsgericht Wittlich am Mittwoch mitteilte. Ein 20-Jähriger wurde als Unfallverursacher nach dem Jugendstrafrecht verwarnt: Er war mit seinem Auto gegen die Leitplanke geprallt und hatte die Unfallstelle nicht richtig abgesichert.



„Er hat durch den Unfall die verhängnisvolle Kausalkette in Gang gesetzt“, sagte Richter Josef Thul. Ein Autofahrer hielt an, um zu helfen, weitere Fahrzeuge kollidierten mehr oder weniger stark. Dann kam der 59 Jahre alte Fahrer. Er sei mit Tempo 170 viel zu schnell unterwegs gewesen. Er prallte gegen alle Autos und erfasste den 51-Jährigen hinter dessen Wagen. Möglicherweise sei dieser gerade auf dem Weg gewesen, um die Unfallstelle abzusichern, sagte Thul. Die Urteile waren Dienstagabend gesprochen worden.