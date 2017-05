Geplatztem Hahn-Verkauf: SPD fordert mehr Transparenz

mit (der Beraterfirma) KPMG», sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Dienstag in Mainz. «Ich habe die Schlüsse daraus zu ziehen, dass bei solchen politischen Vorhaben die Fraktionen so stark beteiligt werden müssen wie das jetzt in den letzten Monaten der Fall war.» Die Opposition erklärte, beim geplatzten ersten Verkauf sei ein Schaden für das Land entstanden.

Die Veräußerung des staatlichen Hunsrück-Flughafens Hahn an die Shanghai Yiqian Trading scheiterte im Sommer 2016, weil der Käufer ein mutmaßlicher Betrüger ist. Der Landtag debattiert am Freitag in einer Sondersitzung über ein Rechnungshofgutachten, das dem Innenministerium vorwirft, der Käufer sei zu wenig und nicht selbst geprüft worden. Die CDU-Fraktion fordert von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Erklärung zum Gutachten. Die AfD spricht von einem Millionenschaden unter anderem wegen Beraterkosten. Rheinland-Pfalz hat seinen Mehrheitsanteil am Airport inzwischen an eine Firma verkauft, die zum chinesischen Luftfahrtkonzern HNA gehört.