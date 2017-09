Gericht: Grundschule Klotten an der Mosel bleibt vorerst geschlossen

(Koblenz/Klotten (dpa/lrs)) Die wegen ihrer Schließung in die Schlagzeilen geratene Grundschule in Klotten an der Mosel darf nach einem Gerichtsbeschluss vorerst nicht wieder ihre Türen öffnen. Der Antrag der Ortsgemeinde, die Schließungsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) aufzuheben, blieb in einem Eilverfahren ohne Erfolg, wie das Verwaltungsgericht Koblenz am Freitag mitteilte. (Az: 4 L 808/17.KO)