Gespräche laufen an: Weiteres Vorgehen bei Kloster Himmerod

Beauftragte für den Übergabeprozess seien der bisherige Abt von Himmerod, Pater Johannes Müller, sowie der aus Wittlich stammende Domkapitular Reinhold Bohlen, teilte das Bistum am Donnerstag in Trier mit. Sie führten nun Gespräche mit allen Beteiligten. Zuvor hatten sich der Trierer Bischof Stephan Ackermann und der Abtpräses der Mehrerauer Kongregation der Zisterzienser, Pater Anselm van der Linde, getroffen.



Das Mehrerauer Kongregationskapitel mit Äbten zahlreicher Zisterzienser-Klöster hatte kürzlich beschlossen, dass das 1134 gegründete, traditionsreiche Kloster in der Eifel aufgelöst wird. Das war mit der wirtschaftlich angespannten Situation und der geringen Zahl der Mönche begründet worden. Zuletzt lebten in dem großen Komplex nur noch sechs Brüder und Padres. Bischof Ackermann will sich einem Bericht des «Trierischen Volksfreundes» zufolge auf die Suche nach einer neuen Ordensgemeinschaft für das Kloster machen.



Kloster Himmerod