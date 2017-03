Gespräche mit ADC in Hessen geplatzt: Was hinter dem erneuten Wirbel um den Hahn-Verkauf steckt

Mittwochabend gab es am Rande des politischen Aschermittwochs der SPD in Koblenz einen Notartermin aller Beteiligten. Schon am Nachmittag hat das Kabinett grünes Licht für den Deal mit der HNA gegeben. Die Bieter hatten zuvor schon alle wesentlichen Bedingungen des Innenministeriums erfüllt: Eine Gründer-Gesellschaft in Deutschland existiert bereits, der Kaufpreis ist auf ein Notaranderkonto überwiesen worden.



Das bestätigte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch vor Journalisten in Mainz. Die Regierungschefin deutete an, sie rechne nach einem Beschluss des Ministerrats „sehr zeitnah“ mit einer Unterschrift. Die HNA sei ein Bieter, wie ihn sich die Regierung gewünscht habe. Der Milliardenkonzern betreibt Flughäfen in China und ist seit wenigen Tagen auch Anteilseigner der Deutschen Bank.



Verwirrung gibt es nun aber um die hessischen Flughafen-Anteile von 17,5 Prozent, die das pfälzische Unternehmen ADC kaufen will. Hessen sagte einen ebenfalls für Mittwoch geplanten Notartermin überraschend ab, „da sich kurzfristig offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben haben“, teilte ein Sprecher mit. Nach TV-Informationen soll die ADC um einen Gesellschafter erweitert worden sein, den sie in ihren Unterlagen nicht hinreichend abgebildet hat. Siegfried Englert von der ADC sagt: „Wir müssen nachbessern.“ Das sei ärgerlich, der

Hahn-Verkauf stehe deswegen aber nicht in Gefahr.



Der Wirbel könnte den Deal wohlgleich verzögern. Stehen dann irgendwann alle Unterschriften, müsste die EU die Landesbeihilfen für den neuen Hahn-Eigner bis 2024 absegnen. Auch das Parlament muss den Verkauf mehrheitlich absegnen. Damit der Hahn liquide bleibt, hat das Land die zweite Rate eines 34-Millionen-Euro-Darlehens ausgezahlt. Drei Millionen Euro sind nun seit Dezember geflossen.