Gestohlen und demoliert: Unbekannter macht Spritztour mit Linienbus nach Mainz

Foto: Feuerwehr Mainz

(Mainz (dpa)) Ein Unbekannter hat einen Linienbus in Wiesbaden gestohlen und ihn stark demoliert in Mainz zurückgelassen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Donnerstagvormittag zunächst mit dem Bus in eine Ampel gekracht, bevor er über die Autobahn flüchtete.