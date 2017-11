Gewalt angedroht: Polizei stoppt LKW-Fahrer nahe Perl

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich der 33-Jährige, der aus dem Kreis Saarlouis stammt, am Mittwochabend telefonisch und sagte, er sei mit einem leeren Tanklastzug in Belgien unterwegs und werde in das Wohnhaus der 35-jährigen Frau in Saarbrücken rasen.

Alarmierten Spezialkräften gelang es, telefonischen Kontakt mit dem Fahrer herzustellen und diesen dazu zu bewegen, seinen Lastwagen auf einem Parkplatz an der A8 abzustellen. Noch bevor die Einsatzkräfte dort eintrafen, fuhr der Mann jedoch plötzlich weiter.

Am frühen Donnerstagmorgen stoppten die Spezialkräfte das in Richtung Saarlouis fahrende Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Perl und Perl-Borg und nahmen den Mann fest. Dabei wurde auch ein zweiter, unbeteiligter Lastwagen beschädigt. Beide Fahrzeuge konnten nicht abgeschleppt werden und mussten vor Ort repariert werden. Die Ermittlungen dauern an. Die A8 musste zunächst voll gesperrt werden.