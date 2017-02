Gewerkschaft kritisiert Stellenabbau in Haftanstalten

Ein Justizvollzugsbeamter schließt eine Gittertür hinter einem Häftling. Foto: Rainer Jensen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Gewerkschaftsvertreter lehnen den geplanten Stellenabbau in rheinland-pfälzischen Gefängnissen ab. «Jede Stelle (...) ist wichtig», sagte der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) Rheinland-Pfalz, Winfried Conrad, am Mittwoch in Mainz.