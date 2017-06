Gewitter und Starkregen am Siebenschläfertag

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen mit schauerartigem Regen und kräftigen Gewittern. Besonders am Nachmittag und Abend müsse in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Unwettern und Starkregen gerechnet werden, teilte der DWD am Montag mit. Die Temperaturen bleiben zwischen 22 und 28 Grad relativ warm, wobei es im Südosten am wärmsten sein dürfte.

Zumindest in den kommenden Tagen bleibt es ähnlich ungemütlich mit Gewittern und schauerartigen Regenfällen. Mitte der Woche ist auch mit einem Temperaturrückgang zu rechnen. Für Donnerstag sagen die Meteorologen nur noch Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad voraus.